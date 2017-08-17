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    Завтра глава МИД Боливии посетит Азербайджан

    Между двумя странами подпишут соглашение об отмене виз для лиц с официальными/служебными паспортами

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завтра министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Фернандо Уанакуни Мамани посетит Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    В рамках визита Фернандо Уанакуни Мамани будет принял премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде, встретится с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

    Министры подпишут соглашение об отмене виз для лиц с официальными/служебными паспортами между Азербайджаном и Боливией.

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