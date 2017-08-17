Завтра глава МИД Боливии посетит Азербайджан

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завтра министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Фернандо Уанакуни Мамани посетит Азербайджан.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
В рамках визита Фернандо Уанакуни Мамани будет принял премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде, встретится с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.
Министры подпишут соглашение об отмене виз для лиц с официальными/служебными паспортами между Азербайджаном и Боливией.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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