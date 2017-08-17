Завтра глава МИД Боливии посетит Азербайджан

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завтра министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Фернандо Уанакуни Мамани посетит Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В рамках визита Фернандо Уанакуни Мамани будет принял премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде, встретится с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

Министры подпишут соглашение об отмене виз для лиц с официальными/служебными паспортами между Азербайджаном и Боливией.