Завотделом АП: Сначала Венецианская комиссия должна была направить данное заключение правительству Азербайджана

"Процедура была грубо нарушена"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации президента Азербайджана Шахин Алиев прокомментировал негативное заключение Венецианской комиссии по поводу предстоящего 26 сентября 2016 года референдума с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджана.

Как сообщает Report, на проведенной пресс-конференции Ш.Алиев заявил о постоянном сотрудничестве правительства Азербайджана с Венецианской комиссией.

Он заявил, что данное сотрудничество построено на основе взаимного уважения: "Я не припоминаю, чтобы Венецианская комиссия представила мнение по тому или иному вопросу в течение трех месяцев. То есть, данное заключение сначала должны были направить правительству Азербайджана. Указанная процедура была грубо нарушена. Вам известно, что заключение комиссии подготовлено на основе письма председателя ПАСЕ. Весь процесс занял всего две недели".