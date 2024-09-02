Завотделом ЦАМО: Перевооружение Армении Францией создает угрозу международной безопасности

Кампания по перевооружению Армении, проводимая Францией, создает серьезную угрозу не только для региона, но и для всей архитектуры международной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов на встрече с делегацией во главе с заместителем президента Сената Парламента Малайзии Нур Джазланом Бин Мохамедом в ЦАМО.

Завотделом подчеркнул, что Франция пытается использовать армяно-азербайджанские отношения как инструмент против России.

Касаясь плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках Движения неприсоединения, В.Гусейнов заострил внимание на вкладе Азербайджана в институционализацию организации.

Вспоминая свои предыдущие визиты в Азербайджан, заместитель президента Сената Нур Джазлан Бин Мохамед поделился положительными впечатлениями о крупномасштабных инфраструктурных проектах, реализуемых в Карабахе.