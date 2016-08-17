Завершивший свою дипломатическую миссию посол Румынии покинул Азербайджан

Баку. 17 август. REPORT.AZ/ Завершивший свою дипломатическую миссию посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану покинул страну.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, комментируя результаты своей деятельности, Д.К.Чобану сказал, что с момента начала его дипломатической миссии в Баку, отношения между Румынией и Азербайджаном еще больше углубились, был совершен ряд исторических визитов. Кроме того, посол отметил, что посольство Румынии выполнило 4 мандата контактного посольства НАТО в Азербайджане.

Д.К.Чобану также поблагодарил азербайджанские власти за постоянную поддержку его деятельности в стране.

Отметим, что Д.К.Чобану на посту посла Румынии в Азербайджане сменит Дан Янеску.