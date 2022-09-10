Завершился визит зарубежных путешественников в Восточный Зангезур

Завершился визит около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран в Восточный Зангезур.

Завершился визит около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран в Восточный Зангезур.

Как сообщает сотрудник Report, возглавлял делегацию Шарль Велей - учредитель одного из четырех самых больших клубов путешественников мира, американского клуба MTP (Most Travelled People).

В соответствии с маршрутом поездки, путешественники на третий день посетили Зангиланский район, где воочию увидели разрушения, экоцид, совершенный армянами в период оккупации, а также ознакомились с ремонтно-восстановительными работами.

Путешественники также посетили село Агалы. Затем они посетили Худаферинский мост в Джабраильском районе.