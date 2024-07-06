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Завершился визит вице-президента Турции в Азербайджан

Завершился визит вице-президента Турции в Азербайджан Завершился визит вице-президента Турции в Азербайджан
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 15:38
Завершился визит вице-президента Турции в Азербайджан

Завершился визит в Азербайджан вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, который принял участие в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь гостя выстроился почетный караул.

Гостя провожали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

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