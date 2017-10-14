Завершился визит в Азербайджан президента Болгарии

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Баку. 14 октября. REPORT. AZ/ Завершился официальный визит Президента Республики Болгария Румена Радева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Болгария Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.