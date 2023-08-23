Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

23 августа завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.

23 августа завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report , в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву провожали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов и другие официальные лица.