Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

23 августа завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.
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Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву провожали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов и другие официальные лица.