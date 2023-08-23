О нас

Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан 23 августа завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 21:10
Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

23 августа завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву провожали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev concludes his state visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Самое читаемое

Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Производство сыра и творога в Азербайджане выросло на 3%
Производство сыра и творога в Азербайджане выросло на 3%
17 августа 2023 г. 10:32
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
ГЭЦ: Начался выбор специальностей для поступления в резидентуру
ГЭЦ: Начался выбор специальностей для поступления в резидентуру
17 августа 2023 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi