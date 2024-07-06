О нас

Завершился визит президента Кыргызстана в Азербайджан

Завершился визит президента Кыргызстана в Азербайджан Завершился визит в Азербайджан президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который принял участие в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 18:09
Завершился визит президента Кыргызстана в Азербайджан

Завершился визит в Азербайджан президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который принял участие в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь гостя выстроился почетный караул.

Гостя провожали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQırğızıstan Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi