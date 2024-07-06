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Завершился визит президента Казахстана в Азербайджан

Завершился визит президента Казахстана в Азербайджан 6 июля завершился визит в Азербайджан Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, находившегося в стране для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 18:18
Завершился визит президента Казахстана в Азербайджан

Завершился визит в Азербайджан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который принял участие в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь гостя выстроился почетный караул.

Гостя провожали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

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