Завершился визит Президента Ильхама Алиева во Францию

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию по приглашению Президента этой страны Эмманюэля Макрона.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию по приглашению Президента этой страны Эмманюэля Макрона.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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