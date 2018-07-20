Завершился визит Президента Ильхама Алиева во Францию

20 июля, 2018 21:24

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию по приглашению Президента этой страны Эмманюэля Макрона. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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