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Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан 15 июня завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 17:55
Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

15 июня завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоPrime Minister of Pakistan concludes his official visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan Baş nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

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