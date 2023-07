Завершился визит министра обороны Израиля в Азербайджан

14 июля завершился визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом израильский министр написал в Twitter.

"Я только что завершил свой плодотворный визит в Азербайджан, где провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, моим коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в области обороны", - отметил Галант.