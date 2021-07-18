Завершился визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Азербайджан

18 июля завершился рабочий визит президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Азербайджанскую Республику.

18 июля завершился рабочий визит президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Азербайджан.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, был выстроен почетный караул в честь президента Совета Европейского Союза.

Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, глава представительства Азербайджана при Европейском Союзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.