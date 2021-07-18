О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завершился визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Азербайджан

Завершился визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Азербайджан 18 июля завершился рабочий визит президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
18 июля 2021 г. 18:58
Завершился визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Азербайджан
Шарль Мишель

18 июля завершился рабочий визит президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Азербайджан.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, был выстроен почетный караул в честь президента Совета Европейского Союза.

Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, глава представительства Азербайджана при Европейском Союзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Самое важное

Проходит совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоПроходит совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
18 июля 2021 г. 16:57
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
17 июля 2021 г. 16:38
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
17 июля 2021 г. 13:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
17 июля 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi