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Завершился визит Генсека ЦК Компартии Вьетнама в Азербайджан

Завершился визит Генсека ЦК Компартии Вьетнама в Азербайджан 8 мая завершился государственный визит Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 15:02
Завершился визит Генсека ЦК Компартии Вьетнама в Азербайджан

8 мая завершился государственный визит Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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