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Завершился визит генерального секретаря НАТО в Азербайджан

Завершился визит генерального секретаря НАТО в Азербайджан 18 марта официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджанскую Республику завершился, сообщает Report.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 13:12
Завершился визит генерального секретаря НАТО в Азербайджан
Йенс Столтенберг

18 марта официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджанскую Республику завершился, сообщает Report.

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