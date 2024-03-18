Завершился визит генерального секретаря НАТО в Азербайджан

18 марта официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджанскую Республику завершился, сообщает Report.
Завершился визит генерального секретаря НАТО в АзербайджанЗавершился визит генерального секретаря НАТО в Азербайджан 18 марта официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджанскую Республику завершился, сообщает Report.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 13:12
https://static.report.az/photo/0533de77-fcab-4e69-8212-d50f6fea9e06.jpgЙенс Столтенберг
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