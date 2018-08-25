 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершился визит Ангелы Меркель в Азербайджан

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа завершился визит Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

    Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi