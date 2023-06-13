Завершился срок полномочий координатора ООН Рамиза Алекберова

Завершился срок полномочий координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, уроженца Азербайджана Рамиза Алекберова.

Завершился срок полномочий координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, уроженца Азербайджана Рамиза Алекберова.

Как сообщает американское бюро Report, дипломат сказал, что попрощался с Афганистаном после трех лет деятельности со смешанными эмоциями.

Р.Алекберов пожелал 40-миллионному афганскому народу обеспечить гендерное равенство, увеличить социальные и экономические возможности, восстановить стабильность и процветание в стране.

Он запомнился своей успешной работой во время работы в Афганистане, борьбой с де-факто властями за восстановление прав афганских женщин и девочек, регулярным информированием журналистов о происходящем в регионе.