Завершился срок дипломатической деятельности посла Швеции в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция Кристиана Камилли в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Швеции Кристиана Камилла в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Швеции за усилия по развитию связей между двумя странами в период его деятельности в Азербайджане и пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

Министр отметил, что обмены визитами и встречи на высшем уровне между двумя странами способствуют укреплению двусторонних связей. Было подчеркнуто значение дальнейшего расширения политического диалога между Азербайджаном и Швецией.

Посол с удовлетворением отозвался о своей деятельности в Азербайджане. Он отметил, что мероприятия, проведенные в Швеции и Азербайджане по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, способствуют расширению двустороннего сотрудничества.