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    Завершился рабочий визит президента Турции в Азербайджан

    Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Хорватию

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/  26 апреля завершился рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    В аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган провожали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.

    Президент Турции отправится в Хорватию.

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