Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику завершился 10 декабря

Официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику завершился 10 декабря.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили в аэропорту первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.