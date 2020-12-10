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Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан Официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику завершился 10 декабря
Внешняя политика
10 декабря 2020 г. 22:22
Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику завершился 10 декабря.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили в аэропорту первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatdı

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