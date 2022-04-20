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Завершился официальный визит президента Кыргызстана в Азербайджан

Завершился официальный визит президента Кыргызстана в Азербайджан 20 апреля завершился официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 19:30
Завершился официальный визит президента Кыргызстана в Азербайджан

20 апреля завершился официальный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и его супругу Айгуль Жапарову провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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