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Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан 16 марта завершился официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 17:33
Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

16 марта завершился официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Ираклия Кобахидзе провожали заместитель премьер-министра Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze concludes his official visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidzenin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

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