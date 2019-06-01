Завершился официальный визит Президента Польши Анджея Дуды в Азербайджан

31 мая завершился официальный визит Президента Республики Польша Анджея Дуды в Азербайджанскую Республику.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Польши Анджея Дуду провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.