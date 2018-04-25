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    Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

    Как сообщает Report, в анкаринском аэропорту Эсенбога, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Главу государства проводили заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишик и другие высокопоставленные представители государства и правительства.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

    Глава государства поприветствовал почетный караул.

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