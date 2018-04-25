Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

Как сообщает Report, в анкаринском аэропорту Эсенбога, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства проводили заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишик и другие высокопоставленные представители государства и правительства.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.