Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Как сообщает Report, в анкаринском аэропорту Эсенбога, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства проводили заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишик и другие высокопоставленные представители государства и правительства.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал почетный караул.
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