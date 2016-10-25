Завершился официальный визит президента Хорватии в Азербайджан

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября завершился официальный визит в Азербайджан президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, в честь высокой гостьи в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен отряд почетного караула.

В аэропорту президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.