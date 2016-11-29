Завершился официальный визит президента Беларуси в Азербайджан

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Завершился официальный визит в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, в аэропорту президента Беларуси провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Во время официального визита 28 ноября состоялись переговоры Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе торгово-экономическое взаимодействие.

По итогам переговоров был подписан пакет документов о развитии взаимодействия по различным направлениям. Среди них программы по развитию сотрудничества в сфере спорта, образования и агропромышленного комплекса, план мероприятий по выполнению программы социально-экономического сотрудничества до 2025 года, соглашение об установлении межрегиональных связей между Исполнительной властью Габалинского района и Гродно и другие документы.