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    Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Мухаммада Наваза Шарифа в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.

    Премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.

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