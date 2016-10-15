Завершился официальный визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Завершился официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.