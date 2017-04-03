Завершился официальный визит Нурсултана Назарбаева в Азербайджан

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ 3 апреля завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Казахстана провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.