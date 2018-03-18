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    Завершился 6-ой Глобальный Бакинский Форум

    Последнее панельное обсуждение было посвящено теме: «Религиозные и культурные различия – роль чего из этого важнее для политического лидерства?»

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Последее панельное обсуждение в рамках 6-го Глобального Бакинского Форума было посвящено теме: «Религиозные и культурные различия – роль чего из этого важнее для политического лидерства?»

    Как передает Report, модератор собрания – бывший премьер-министр Королевства Норвегии Кьель Магнедини заявил, что вопросы по культурному различию можно уладить с помощью диалога.

    Председатель Сената Парагвая Фернандо Луго отметил, что важно создать единство религии и культуры: «Мы должны построить толерантное общество. Нужно готовить и реализовывать проекты в этой сфере. Мы должны правильно обьяснять значимость религии людям, чтобы по отношении ни к одной из них не было агрессии».

    Бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин считает недопустимым использование религии как инструмента. Он отметил, что главной задачей является решение вопроса совместимости в обществе. «В Турции представители различных религий комфортно и мирно проживают рядом с мусульманами» - добавил Х.Четин.

    Кроме этого в дискуссиях выступили главный кадий Кыргызыстана Максатбек Токтомушев, бывший советник Президента Италии по дипломатическим вопросам Антонио Занарди и заместитель председателя Израильского Кнессети Хамад Амар.

    Таким образом завершились панельные собрания на 6-ом Глобальном Бакинского Форума, проведенные при организации Международного Центра Низами Гянджеви и поддержке Госкомитета по Работе с Диаспорой.

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