​Завершилось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В поселке Бурабай Акмолинской области Казахстана завершилось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в узком составе, прошедшее в рамках очередного заседания Совета.

Как сообщает Report, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поприветствовав участников заседания, поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента, а также Кыргызстан с успешными парламентскими выборами.

Глава Казахстана отметил, что его страна содействует развитию межгосударственного сотрудничества в рамках организации, которая является хорошей платформой для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества между странами. Коснувшись вопросов повестки дня, Нурсултан Назарбаев заявил, что принятые здесь решения будут способствовать дальнейшему расширению связей.