​Завершилось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В поселке Бурабай Акмолинской области Казахстана завершилось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в узком составе, прошедшее в рамках очередного заседания Совета.
Как сообщает Report, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поприветствовав участников заседания, поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента, а также Кыргызстан с успешными парламентскими выборами.
Глава Казахстана отметил, что его страна содействует развитию межгосударственного сотрудничества в рамках организации, которая является хорошей платформой для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества между странами. Коснувшись вопросов повестки дня, Нурсултан Назарбаев заявил, что принятые здесь решения будут способствовать дальнейшему расширению связей.
News DepartmentАвтор новости
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