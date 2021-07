Завершилась встреча один на один между министрами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана Джейхуном Байрамовым и Русланом Казакбаевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в Twitter.

10.26

Началась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Дж.Байрамов поприветствовал коллегу из Кыргызстана.