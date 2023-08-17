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Завершилась дипломатическая миссия посла Саудовской Аравии в Азербайджане

Завершилась дипломатическая миссия посла Саудовской Аравии в Азербайджане 17 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в стране Хамада бин Абдуллу бин Сауда бин Худейри по случаю окончания его дипломатической деятельности.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 13:54
Завершилась дипломатическая миссия посла Саудовской Аравии в Азербайджане

17 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в стране Хамада бин Абдуллу бин Сауда бин Худейри по случаю окончания его дипломатической деятельности.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов выразил глубокую благодарность послу Хамаду бин Абдулле бин Сауду бин Худейру за вклад в развитие азербайджано-саудовских отношений в период его работы и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, туристической сферах, в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. На встрече было отмечено, что политические связи между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия находятся на идеальном уровне, подчеркнуто, что достигнутые успехи в развитии сотрудничества в экономике и торговле вызывают удовлетворение. Была высоко оценена поддержка Саудовской Аравией нашей страны как в период почти 30-летней оккупации, так и в постконфликтный период.

Хамад бин Абдулла бин Сауд бин Худейр рассказал о развитии отношений между двумя странами и проводимой в последнее время работе. Посол выразил благодарность за дружбу и сотрудничество во время его деятельности в Азербайджане.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального характера, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives outgoing Saudi ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanı səfirinin Azərbaycandakı diplomatik missiyası başa çatıb

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