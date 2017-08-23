Завершилась дипломатическая миссия посла Судана в Азербайджане

© Mfa.gov.az

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Судана в Азербайджане Мохамеда Элиаса Мохамеда аль-Хага в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, посол Мохамед Элиас Мохамед аль-Хаг выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности, и подчеркнул, что не жалел сил для развития дружеских связей между двумя странами.

В ходе встречи было особо выделено, что в этом году исполнилось 25 лет с момента налаживания дипломатических отношений между Азербайджаном и Суданом.

Э. Мамедъров выразил благодарность послу Мохамеду Элиасу Мохамеду аль-Хагы за вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН, ОИС, Движения неприсоединения и других, и пожелал успехов в будущей деятельности.