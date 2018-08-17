 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершилась дипломатическая деятельность посла Малайзии в Азербайджане

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Малайзии в Азербайджане Дато Рослана Тан Сри Абдул Рахмана по случаю завершения дипломатической деятельности. 

    Как сообщили Report в МИД, на встрече было выражено удовлетворение политическим диалогом и сотрудничеством между двумя странами, особо отмечен прогресс, достигнутый в развитии связей в энергетической и экономической сферах.  

    Э.Мамедъяров высоко оценивает вклад посла в развитие традиционных дружественных отношений между двумя странами. 

    Дипломат выразил благодарность за поддержку, оказанную в период его деятельности и подчеркнул, что приложил все усилия для развития дружественных отношений между двумя странами.

    Э.Мамедъяров пожелал Дато Рослану Тан Сри Абдул Рахману успехов в дальнейшей деятельности. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi