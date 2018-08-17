Завершилась дипломатическая деятельность посла Малайзии в Азербайджане

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Малайзии в Азербайджане Дато Рослана Тан Сри Абдул Рахмана по случаю завершения дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в МИД, на встрече было выражено удовлетворение политическим диалогом и сотрудничеством между двумя странами, особо отмечен прогресс, достигнутый в развитии связей в энергетической и экономической сферах.

Э.Мамедъяров высоко оценивает вклад посла в развитие традиционных дружественных отношений между двумя странами.

Дипломат выразил благодарность за поддержку, оказанную в период его деятельности и подчеркнул, что приложил все усилия для развития дружественных отношений между двумя странами.

Э.Мамедъяров пожелал Дато Рослану Тан Сри Абдул Рахману успехов в дальнейшей деятельности.