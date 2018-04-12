Завершилась дипломатическая деятельность посла Чехии в Азербайджане

Баку. 12 апреля.REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял в связи с завершением дипломатической деятельности в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Азербайджане Витезслава Пивонька.

Как сообщили Report из министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений между двумя странами, достигнутых в последние годы успехах и перспективах сотрудничества.

В.Пивонька сообщил, что за период своей дипломатической деятельности не жалел усилий для еще большего продвижения двусторонних отношений и выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку инициативы в этом направлении. Он подчеркнул, что очень любит Азербайджан и уезжает из нашей страны с приятными впечатлениями.

Э.Мамедъяров поблагодарил посла, отметив, что в период своей работы В.Пивонька внес вклад в развитие отношений между государствами, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.