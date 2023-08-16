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Завершена поездка иностранных дипломатов в Агдам

Завершена поездка иностранных дипломатов в Агдам Завершена поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам.
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 17:14
Завершена поездка иностранных дипломатов в Агдам

Завершена поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам.

Об этом сообщает командированный в Агдам сотрудник Report.

В состав делегации вошли около 100 дипломатов и военных атташе из 45 стран и 12 международных организаций.

В ходе поездки члены делегации ознакомились с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахского экономического района, в том числе с дорогой Агдам-Ханкенди и железной дорогой Барда-Агдам, строительными работами в Агдамской городской полной средней школе №1, центре мугама и жилом комплексе.

Дипломатам и военным атташе была предоставлена информация о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме на протяжении 30 лет оккупации.

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Версия на английском языке Foreign diplomats' visit to Aghdam ends
Версия на азербайджанском языке Xarici diplomatların Ağdama səfəri başa çatıb

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