Завершена поездка иностранных дипломатов в Агдам

Завершена поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам.

Завершена поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам.

Об этом сообщает командированный в Агдам сотрудник Report.

В состав делегации вошли около 100 дипломатов и военных атташе из 45 стран и 12 международных организаций.

В ходе поездки члены делегации ознакомились с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахского экономического района, в том числе с дорогой Агдам-Ханкенди и железной дорогой Барда-Агдам, строительными работами в Агдамской городской полной средней школе №1, центре мугама и жилом комплексе.

Дипломатам и военным атташе была предоставлена информация о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме на протяжении 30 лет оккупации.