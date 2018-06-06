Завершена дипмиссия посла Сербии в Азербайджане

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Сербии в Азербайджане Небойшу Родича в связи с завершением срока дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи была выражена удовлетворенность текущим уровнем развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, высоким уровнем политического диалога.

Э.Мамедъяров высоко оценил усилия Н.Родича по развитию дружественных и стратегических партнерских отношений между двумя странами, особо отметил интенсивные визиты в Азербайджан глав государства и правительства Сербии, других официальных лиц и парламентских делегаций в период его работы послом.

Посол Н.Родич поблагодарил за поддержку, оказываемую ему в период дипломатической деятельности, выделил, что прилагал все усилия для развития партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Э.Мамедъяров пожелал Небойше Родичу успехов в дальнейшей деятельности.