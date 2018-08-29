Завершена дипмиссия посла Аргентины в Азербайджане

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Аргентины в Азербайджане Карлоса Данте Рива в связи с окончанием его дипмиссии.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами, выделена важность увеличения совместных усилий для расширения экономико-торговых связей.

Посол Карлос Данте Рива выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период его дипломатической деятельности.

Министр Эльмар Мамедъяров поблагодарил посла Карлоса Данте Рива за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в будущей деятельности.