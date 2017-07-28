Завершена дипломатическая миссия посла Греции в Азербайджане

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Греции в Азербайджане Димитриосу Цоунгаса в связи с окончанием срока его дипломатической миссии.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, посол Димитриос Цоунгас выразил благодарность за поддержку, оказываемую ему в период его дипломатической деятельности, отметив, что прилагал усилия для развития имеющихся дружеских связей между Азербайджаном и Грецией.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Димитриосу Цоунгасу успехов в будущей деятельности.