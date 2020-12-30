Посол Азербайджана завершает свою дипмиссию в Эфиопии

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен провел встречу с завершающим свою дипломатическую миссию в этой стране послом Азербайджана Эльманом Абдуллаевым.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Эфиопии.
Демеке Меконнен поблагодарил посла Эльмана Абдуллаева за укрепление существующих отношений между двумя странами во время его пребывания в должности. Он подтвердил приверженность Эфиопии расширению своих отношений с Азербайджаном в областях, представляющих взаимный интерес.
Посол Эльман Абдуллаев, со своей стороны, отметил, что Азербайджан хочет и дальше укреплять отношения с Эфиопией, в том числе в области торговли и образования.