Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Завершается дипломатическая миссия посла Египта в Азербайджане Тарика Абу Сины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, ожидается, что новым послом станет кадровый дипломат Сюзан Джалил. В скором времени ожидается принятие официального решения о ее назначении.

Ожидается, что С.Джалил приступит к исполнению обязанностей в августе или сентябре.

Напомним, что Т.Абу Сина находится на посту посла Египта в Азербайджане с 14 октября 2012 года.