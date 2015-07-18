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    Завершается дипломатическая миссия посла Египта в Азербайджане

    Ожидается, что новым послом станет кадровый дипломат Сюзан Джалил

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Завершается дипломатическая миссия посла Египта в Азербайджане Тарика Абу Сины.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

    Согласно информации, ожидается, что новым послом станет кадровый дипломат Сюзан Джалил. В скором времени ожидается принятие официального решения о ее назначении. 

    Ожидается, что С.Джалил приступит к исполнению обязанностей в августе или сентябре.

    Напомним, что Т.Абу Сина находится на посту посла Египта в Азербайджане с 14 октября 2012 года. 

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