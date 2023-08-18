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Завсектором АП: Армения боится предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах

Завсектором АП: Армения боится предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах "Армения боится выдать информацию о пропавших без вести азербайджанцах".
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 16:05
Завсектором АП: Армения боится предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах

Армения боится предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хабиб Микаиллы на брифинге, посвященном лицам, пропавшим без вести.

Он сказал, что с Первой Карабахской войны по настоящее время без вести пропавшими считаются около 3900 граждан Азербайджана.

По его словам, соответствующие органы страны тесно сотрудничают по этому вопросу: "Мы возлагали большие надежды на Международный Комитет Красного Креста для решения этой проблемы. Но наши ожидания от МККК не оправдались".

"Освобождение наших территорий позволило усилить нашу деятельность в этих местах. Мы уже ведем работу на этих территориях, находим массовые захоронения. По обнаруженным останкам точно можно сказать, что армянские военные систематически подвергали пыткам пленных. С Арменией постоянно ведутся переговоры по многим вопросам, а также по пропавшим без вести. Мы надеемся, что Армения наконец-то предоставит нам информацию о пропавших без вести, а также список мест массовых захоронений. Прошло 30 лет, и видно, что они боятся давать эту информацию. Но они, похоже, боятся, что если сообщат о местонахождении захоронений, то Комиссия по военным преступлениям примет соответствующие меры. Мы считаем, что в этом вопросе необходимо сотрудничество на международном уровне", - отметил он.

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Версия на английском языке Presidential Administration official: Armenia afraid to give information about missing Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке PA-nın sektor müdiri: "Ermənistan itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı məlumatları verməkdən qorxur"

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