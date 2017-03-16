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    Затлерс: Бакинский форум - успешная площадка для обмена мнениями по основным глобальным вызовам

    Сегодня в Баку собралось огромное количество политиков, общественных деятелей

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/  Бакинский Глобальный форум является успешной площадкой  для обмена мнениями по основным глобальным вызовам

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

    "Бакинский Глобальный форум стал традиционным, на данный момент он очень успешен. Бакинский форум - это площадка для обмена мнениями. Сегодня в Баку собралось огромное количество политиков, общественных деятелей, чтобы обсудить глобальные вызовы. Несмотря на то, что делать это все сложнее и сложнее", - заявил Затлерс. 

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