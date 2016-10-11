Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заседания трех подкомитетов ЕС-Азербайджан пройдут в Баку на этой неделе. Как сообщили Report в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане, 12 октября в Баку будет проведено заседание подкомитета по юстиции, свободе, безопасности, 13 октября состоится встреча подкомитета по правам человека, 14 октября - подкомитета контактов между людьми.

В ходе встреч подкомитетов Азербайджан-ЕС будут обсуждены вопросы сотрудничества сторон по соответствующим сферам.