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    Заседания трех подкомитетов ЕС-Азербайджан пройдут в Баку на этой неделе

    В ходе заседаний будут обсуждены вопросы сотрудничества сторон по соответствующим сферам

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заседания трех подкомитетов ЕС-Азербайджан пройдут в Баку на этой неделе. Как сообщили Report в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане, 12 октября в Баку будет проведено заседание подкомитета по юстиции, свободе, безопасности, 13 октября  состоится встреча подкомитета по правам человека, 14 октября - подкомитета контактов между людьми. 

    В ходе встреч подкомитетов Азербайджан-ЕС будут обсуждены вопросы сотрудничества сторон по соответствующим сферам. 

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