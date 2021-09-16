О нас
Report Georgia
Аудио новости

Десятое пленарное заседание ТюркПА пройдет 27-28 сентября в Казахстане

Десятое пленарное заседание ТюркПА пройдет 27-28 сентября в Казахстане Десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет в городе Туркестан 27-28 сентября.
Внешняя политика
16 сентября 2021 г. 10:49
Десятое пленарное заседание ТюркПА пройдет 27-28 сентября в Казахстане
Report

Десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет в городе Туркестан 27-28 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана по итогам встречи ее председателя Нурлана Нигматулина с генеральным секретарем ТюркПА Алтынбеком Мамаюсуповым.

"В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к юбилейной, десятой, пленарной сессии ТюркПА. Форум парламентариев тюркоязычных стран состоится 27-28 сентября в столице тюркского мира, городе Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание", - говорится в сообщении.

Кроме того, принять участие в мероприятии приглашены парламентарии Узбекистана.

Говоря о предстоящей встрече, Нигматулин подчеркнул значимость юбилейной пленарной сессии, которая позволяет депутатам не только подвести итоги своей работы за первое десятилетие, но и обсудить в полномасштабном формате перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учетом актуальных вопросов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın 10-cu plenar iclası Qazaxıstanda keçiriləcək
Версия на английском языке 10th plenary session of TURKPA to be held in Kazakhstan Sept. 27-28

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi