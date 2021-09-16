Десятое пленарное заседание ТюркПА пройдет 27-28 сентября в Казахстане

Десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет в городе Туркестан 27-28 сентября.

Десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет в городе Туркестан 27-28 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана по итогам встречи ее председателя Нурлана Нигматулина с генеральным секретарем ТюркПА Алтынбеком Мамаюсуповым.

"В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к юбилейной, десятой, пленарной сессии ТюркПА. Форум парламентариев тюркоязычных стран состоится 27-28 сентября в столице тюркского мира, городе Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание", - говорится в сообщении.

Кроме того, принять участие в мероприятии приглашены парламентарии Узбекистана.

Говоря о предстоящей встрече, Нигматулин подчеркнул значимость юбилейной пленарной сессии, которая позволяет депутатам не только подвести итоги своей работы за первое десятилетие, но и обсудить в полномасштабном формате перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учетом актуальных вопросов.