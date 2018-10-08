Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоится 6-7 декабря в Милане

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ состоится 6-7 декабря текущего года в Милане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези сегодня на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Учитывая, что Италия до конца года занимает место председателя ОБСЕ, мы с министром Лавровым обсудили вопрос министерской встречи, которая состоится 6-7 декабря в Милане. Я благодарю Сергея Лаврова за то, что он подтвердил свое участие на этой встрече", - заявил Э.Моаверо-Миланези.