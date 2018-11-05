Заседание Совета командующих Пограничными войсками cтран СНГ пройдет в Бишкеке

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ 14 ноября в Бишкеке состоится очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками cтран СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в заседании примут участие делегации девяти пограничных ведомств (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), руководство ряда взаимодействующих органов Содружества и рабочих структур международных организаций (Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Секретариата Организации договора о коллективной безопасности и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества).

Основное внимание члены Совета командующих Пограничными войсками уделят рассмотрению вопросов, связанных с оценкой и анализом обстановки, складывающейся на внешних границах государств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона, подведением итогов деятельности СКПВ в 2018 году и определением приоритетных задач на 2019 год.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и научно-исследовательской деятельности, а также принят ряд решений организационного и кадрового характера.